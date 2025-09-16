В дачном товариществе Нижневартовска женщина устроила двойное ДТП

Накануне вечером, 15 сентября, на улице 2П-2 в Нижневартовске 42-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo задела припаркованную Toyota, после чего пыталась скрыться с места ДТП. Однако она потеряла управление: машина съехала с дороги и на полном ходу врезалась в металлический забор, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 22:29 на улице 2П-2, 42-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo, по предварительным данным, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение со стоящим Toyota. Далее, пытаясь скрыться с места происшествия, не справилась с управлением и допустила наезд на забор», − говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Daewoo получили травмы.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.