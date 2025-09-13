В Нижневартовске сбили пешехода – он умер по дороге в больницу

Этой ночью, 13 сентября, в Нижневартовске на улице Нефтяников водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«13 сентября 2025 года около 02 часов 50 минут в городе Нижневартовске по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством в районе д. 4 ул. Нефтяников допустил наезд на мужчину 1988 года рождения, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода зоне его видимости. В результате ДТП пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи», – передают в источнике.

Личность водителя установили в кратчайшие сроки. Им оказался 56-летний житель города, управлявший автомобилем KIA Rio. Машину отправили на спецстоянку. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.