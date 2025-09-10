Суд Нижневартовска обязал школу компенсировать травму третьеклассницы

Нижневартовский городской суд обязал школу выплатить компенсацию за травму, полученную ученицей третьего класса. Девочка упала на перемене и ударилась головой, а на следующий день врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, говорится в группе «Суды Югры» во ВКонтакте.

Как установил суд, родителям ребенка не сразу рассказали о случившемся. Школа провела внутреннее расследование, по итогам которого причиной происшествия признали недостаточный контроль со стороны одного из учителей.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью ребенка был причинен легкий вред. В итоге суд частично удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с образовательного учреждения 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.