Врачи ХМАО спасли подростка после укуса гадюки

В Нижневартовскую окружную детскую больницу поступил подросток с укусом змеи. Состояние было тяжелым: на момент осмотра рука мальчика уже заметно отекла. Однако врачи смогли избежать серьезные осложнений − тромбоза сосудов конечностей и диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром), рассказали в Депздраве ХМАО.

«Для лечения назначили гепаринтерапию, чтобы предотвратить ДВС-синдром. Также провели антибактериальную терапию и регулярные перевязки, чтобы избежать инфекций и ускорить заживление. Подростку ввели сыворотку от укуса гадюки − специальное противоядие, нейтрализующее действие змеиного яда», − поделился врач-детский хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Рафиль Мунасипов.

После стабилизации подростка перевели в хирургическое отделение, где он успешно завершил курс лечения. Сейчас его уже выписали домой.