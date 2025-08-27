Рейс Air China вылетел из Нижневартовска после вынужденной посадки

Пассажиры международного рейса Лондон – Пекин, совершившего накануне вынужденную посадку в Нижневартовске, продолжили путь. Резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика Air China вылетел из аэропорта в 19:22 по московскому времени.

«В нижневартовском аэропорту пассажиров разместили в терминале международных линий. Из города доставили несколько десятков раскладушек со спальным бельем для пожилых граждан и детей, предоставили прохладительные напитки и питание», − передает представитель Росавиации.

Напомним, причиной вынужденной посадки стала неисправность одного из двигателей. На борту находились 311 человек. Экипаж не запрашивал помощи аварийных служб − посадка прошла штатно. Как уточнили специалисты, Нижневартовск был выбран из-за благоприятных погодных условий и достаточной длины взлетно-посадочной полосы.