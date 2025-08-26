Более 300 пассажиров рейса Лондон-Пекин застряли в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске приземлился самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Лондон-Пекин. Причина ‒ неисправная работа одного из двигателей. На борту Boeing 777-39L(ER) находились 311 пассажиров, сообщает телеграм-канал Baza.

«Boeing 777-39L(ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 06:23 (по МСК). Самолет сел штатно, хоть и на одном двигателе. Огромный Boeing самостоятельно развернулся на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона», ‒ указали в сообщении.

По предварительной информации, экипаж выбрал Нижневартовск для посадки из-за благоприятных погодных условий и длинной взлетно-посадочной полосы. Пилоты не запрашивали помощи аварийных служб.

«Службы аэропорта встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск. Но подготовились быстро ‒ к самолету сразу подогнали подходящий трап. Что дальше, пока неизвестно. Скорее всего, компания отправит за пассажирами резервный борт вместе с техниками и деталями, ибо такой лайнер в Нижневартовске точно местные техники починить не смогут», ‒ рассказал источнику один из очевидцев.

Сейчас решается вопрос, где разместить более 300 пассажиров на время ожидания резервного борта, который авиакомпания, вероятнее всего, направит вместе с техниками и необходимыми деталями.