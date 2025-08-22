В Нижневартовске врачи спасли пациента с тяжелой формой клещевого энцефалита

В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли жизнь пациенту с тяжелой очаговой формой клещевого энцефалита. Мужчину доставили в медучреждение с симптомами, похожими на инсульт: у него была высокая температура, сильные головные боли, заторможенность и задержка речи, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«Компьютерная томография и осмотр невролога исключили инсульт. Пациента госпитализировали в инфекционное отделение, где провели необходимое дообследование и начали соответствующее лечение. Однако к вечеру его состояние ухудшилось ‒ появились бульбарные нарушения (он не мог глотать, речь стала нарушенной). Мужчину перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», ‒ написал он в своих соцсетях.

Ситуацию осложняли возраст пациента (старше 60 лет), гипертоническая болезнь и перенесенный ранее инсульт. Кроме того, заражение произошло не через укус клеща, а пищевым путем, что встречается крайне редко и делает течение заболевания более непредсказуемым.

Благодаря комплексному лечению и работе команды инфекционистов и реаниматологов удалось достичь клинического улучшения. Сейчас пациент проходит реабилитацию и находится в удовлетворительном состоянии.