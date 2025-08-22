Два человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

Накануне, 21 августа, на улице Интернациональная в Нижневартовске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, водитель Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Toyota. Произошло столкновение, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 15:59 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, 59-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Toyota», − говорится в сообщении.

Виновник автоаварии и его 34-летний пассажир получили травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок.