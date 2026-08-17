Накопления жителей ХМАО выросли в 3,6 раза

Жители ХМАО — Югры разместили с начала года на банковских счетах в 3,6 раза больше средств, чем в аналогичном периоде 2025. А число тех, кто предпочитает таким образом копить деньги, увеличилось на 12%. По данным ВТБ, на 120 тыс. рублей выросла средняя сумма вклада югорчан, теперь она составляет 1,35 млн рублей. А размер накопительного счета, наоборот, снизился на 30 тыс. рублей до 190 тыс, однако, количество накопительных счетов стало больше на 19%.

«Структура вложений трансформируется: доля депозитов за год сократилась с 90% до 83%, тогда как интерес к альтернативным инструментами вырос. Вложения в ценные бумаги и другие инвестиционные продукты увеличились с 10% до 17%. На фоне снижения ключевой ставки люди стремятся удержать уровень доходности», – прокомментировал тенденцию вице-президент банка Виталий Мосунов.