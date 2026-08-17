Югра завершила регистрацию кандидатов на выборах всех уровней

В Югре завершилась регистрация кандидатов на выборах всех уровней. За 290 мандатов будут бороться 1376 человек, хотя первоначально документы на участие подали 1468 кандидатов. Об этом сообщает канал «Югра официально».

Самой масштабной региональной кампанией станут выборы в Думу Югры, где предстоит распределить 40 мандатов: 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Семь партий зарегистрировали по спискам в общей сложности 295 кандидатов.

В одномандатных округах зарегистрированы 111 из 116 выдвинувшихся кандидатов. Пять человек выбыли из кампании: один снял свою кандидатуру, еще одному отказали из-за отсутствия необходимых документов и неполных сведений о судимости. Трое самовыдвиженцев не представили необходимого количества подписей.

На федеральном уровне в двух одномандатных округах по выборам в Госдуму выдвинулись по шесть кандидатов. На выборах в Тюменскую областную Думу регистрацию прошли 49 из 50 претендентов.

Муниципальные выборы состоятся в десяти городах Югры, а также ряде районов и поселков. Там распределят 238 мандатов, на которые претендуют 902 зарегистрированных кандидата.