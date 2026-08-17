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Правительство Югры направит сотни миллионов рублей на проекты благоустройства. Сургуту не перепадёт

Югра выделила дополнительные 376 млн рублей на благоустройство общественных пространств

Правительство Югры направит сотни миллионов рублей на проекты благоустройства. Сургуту не перепадёт
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югра дополнительно направит 376 млн рублей на завершение благоустройства восьми общественных территорий в 2026 году. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, Нижневартовском и Кондинском районах. Решение приняли на заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Дополнительные средства включили в госпрограмму «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Деньги позволят завершить уже начатые проекты в установленные сроки.

Директор департамента строительства и архитектуры Югры Александр Фролов пояснил, что финансирование муниципалитетам добавят и перераспределят как из окружного бюджета, так и из внебюджетных источников. Кроме того, в госпрограмме появится новое направление — «Улучшение условий жизни в опорных населенных пунктах». Изменения связаны с выполнением соглашения с Минстроем России и реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что на завершившемся окружном конкурсе проектов инициативного бюджетирования Сургут так же не получил ничего.


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17 августа в 17:14, просмотров: 310, комментариев: 0
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