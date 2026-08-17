Югра выделила дополнительные 376 млн рублей на благоустройство общественных пространств

Югра дополнительно направит 376 млн рублей на завершение благоустройства восьми общественных территорий в 2026 году. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, Нижневартовском и Кондинском районах. Решение приняли на заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Дополнительные средства включили в госпрограмму «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Деньги позволят завершить уже начатые проекты в установленные сроки.

Директор департамента строительства и архитектуры Югры Александр Фролов пояснил, что финансирование муниципалитетам добавят и перераспределят как из окружного бюджета, так и из внебюджетных источников. Кроме того, в госпрограмме появится новое направление — «Улучшение условий жизни в опорных населенных пунктах». Изменения связаны с выполнением соглашения с Минстроем России и реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что на завершившемся окружном конкурсе проектов инициативного бюджетирования Сургут так же не получил ничего.