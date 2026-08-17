Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей бороться со сквернословием

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона «осознанно начать борьбу со сквернословием». Распространение нецензурной лексики он назвал большой бедой и признаком деградации речевой культуры. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам главы региона, мат становится обиходным и обыденным, поэтому к решению проблемы необходимо подходить системно.

Вопрос сквернословия обсудили и на оперативном совещании правительства Забайкальского края. Отдельное внимание участники уделили распространению нецензурной лексики среди детей.

В качестве примера Осипов рассказал о своей бабушке — ветеране Великой Отечественной войны. По ее воспоминаниям, даже летчики-истребители во время воздушных боев старались не использовать нецензурную брань, а если такое происходило, извинялись.