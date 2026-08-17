Российские туристы столкнулись с ростом цен на отдых в Турции осенью

Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, а привычные «горящие» предложения практически исчезли. Теперь чем раньше туристы бронируют поездку, тем дешевле она обходится. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Наиболее доступными сентябрьские туры были в апреле и мае. К августу их стоимость выросла примерно на 20%, а в отдельных популярных отелях — на 40% и более. «Можно констатировать, что "горящие туры в Турцию" исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему», — отмечается в сообщении АТОР.

Желающим сэкономить эксперты предлагают обратить внимание на октябрь. Сейчас поездки на курорты Антальи в этом месяце стоят в среднем на 15–20% дешевле сентябрьских. В дорогом сегменте разница достигает 30%.

В 2026 году за границу могут отправиться около 14 млн российских туристов. По прогнозу Национального рейтингового агентства, показатель увеличится на 4,5% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее СИА-ПРЕСС публиковал направления, куда можно улететь из Сургута напрямую — там есть, в частности, рейсы в Анталью.