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В Югре количество покусанных клещами людей перевалило за 5 тысяч

В Югре клещи покусали 5,3 тысячи человек с начала сезона

В Югре количество покусанных клещами людей перевалило за 5 тысяч
Фото Magnific

Более 5,3 тысячи жителей Югры обратились за медицинской помощью после укусов клещей с начала сезона. Первые случаи в этом году зарегистрировали еще 25 марта, а общее количество обращений достигло 5 379. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры.

Случаи укусов фиксируют во всех муниципалитетах. Чаще всего с клещами сталкиваются жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани, Октябрьского и Кондинского районов.

Специалисты исследовали 1 770 клещей, снятых с людей. Из них 562 оказались переносчиками клещевого боррелиоза, 114 — инфекций, вызывающих эрлихиоз и анаплазмоз. Еще у 23 экземпляров обнаружили вирус клещевого энцефалита.

Для защиты жителей в регионе продолжают обрабатывать территории от клещей. К 12 августа работы провели на площади 11 141 гектар, включая парки, скверы и участки возле детских учреждений.

Прививку от клещевого энцефалита в 2026 году сделали более 163 тысяч югорчан. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства круглый год. Перед поездкой на природу привиться необходимо не позднее чем за две недели.


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17 августа в 16:51, просмотров: 315, комментариев: 0
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