Югорчане рассказали о дефиците бензина и очередях на АЗС во время автопутешествий

Жители Югры стали сокращать летние автопутешествия из-за напряженной ситуации с бензином на Урале и в Западной Сибири. Многие выбирают маршруты продолжительностью до трех дней в одну сторону, а на юг на машинах отправляются лишь самые решительные путешественники, сообщает РИЦ «Югра».

Югорчанка Наталья Прилепская рассказала: «Путешествие по Уралу состоялось, посетили озеро Тургояк, нацпарк «Таганай», Екатеринбург и все, что было по пути. В городах томные очереди, на трассах на некоторых мелких заправках нет бензина, на тех, что есть – цены доходят до 130 рублей. У крупных сетевых заправок цены нормальные, но стоять в очереди можно до полутора часов. На некоторых станциях "Газпромнефти" действует ограничение до 40 литров на один автомобиль, а на ряде АЗС АИ-95 иногда отсутствует полностью — вместо него предлагают более дорогой АИ-100».

В Тюменской области в населенных пунктах на один автомобиль отпускают не более 40 литров бензина или 80 литров дизельного топлива. На трассах лимит составляет 40 литров бензина и 200 литров дизеля. Канистры при этом не заправляют.

Сложная обстановка сохраняется и по пути на Алтай. Поездка туда может занимать до трех дней в одну сторону, поэтому часть югорчан отказывается от запланированных маршрутов.

Путешественник Юрий сообщил в соцсетях: «Алтайский край, Мамонтово. На весь район работает одна заправка, лимит 20 литров. Очередь до 9 часов». Даже в Барнауле бензин АИ-95 есть не на всех станциях, а его стоимость в отдельных местах доходит до 175 рублей.

В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах Республики Алтай одному покупателю в сутки отпускают не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. В других территориях лимиты составляют 50 и 100 литров соответственно. В канистры разрешают набирать не более 10 литров за один раз. Напряженная ситуация наблюдается и в Новосибирской области, через которую проходят маршруты на Алтай и в Шерегеш.

Житель Ханты-Мансийска Владимир Филатов отметил: «По трассе на некоторых заправках, которые единственные в населенном пункте, бензина нет три дня. Такие мне попались во всяком случае в начале этой недели. На тех, что есть, очередь в несколько часов. Можно было выспаться, пока ждешь. В соседней Омской области при этом заправляют даже канистры, поэтому по пути стоит набрать во все, что можно».