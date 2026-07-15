В Ханты-Мансийске после капитального ремонта открылся бизнес-отель «Югра»

В Ханты-Мансийске после капитального ремонта открылся обновленный бизнес-отель «Югра». Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Глава округа осмотрел гостиничный комплекс вместе с учредителем группы компаний «Крона» Виталием Гуренко и управляющим партнером, гендиректором «Альянс Отель Менеджмент» Вадимом Прасовым.

Дизайн отеля вдохновлен культурой коренных народов Севера. В комплексе оборудовали 115 номеров, тренажерный зал, коворкинг, конференц-зал и ресторан грузинской кухни. В меню также добавили блюда югорской кухни из муксуна, нельмы и дикорастущих ягод. Для постояльцев установили умные видеокамеры, которые могут распознавать забытые вещи. Заселиться в гостиницу можно с помощью национального мессенджера МАХ.

Модернизация прошла при поддержке Фонда развития Югры. Работы затронули не только здание, но и прилегающую территорию, где выполнили благоустройство и установили малые архитектурные формы.

В тестовом режиме отель уже принял 328 гостей. Среди них были участники XVII Международного IT-форума с представителями стран БРИКС и ШОС, а также участники экспертного тура «По следам Красного Дракона: пять стихий Югры» из Китая, Таиланда, Индонезии и Индии. Руслан Кухарук отметил, что открытие отеля важно для развития бизнеса и туризма в регионе. Повышение качества услуг остается одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство».