Территорию бывшего «Югра-Парка» в Сургуте приведут в порядок за счет инвестора

Территорию у бывшего «Югра-Парка» рядом с центральной площадью Сургута планируют привести в порядок в рамках комплексного развития территории. Там хотят обустроить парковку и спортивные площадки. Об это корреспонденту СИА-ПРЕСС стало известно на пресс-конференции главы города Максима Слепова, которая прошла в Сквере Журналиста вчера, 14 июля.

По словам главы, большой проект застройки Ядра центра города разделили на две части – КРТ-1 и КРТ-2. В таком виде его уже представили на градостроительном совете при губернаторе Югры.

«Мы эту часть парковки включили в комплексное развитие территории. Уже на градсовете предложили, сделали два проекта КРТ из того крупного, который был раньше. Там будут и спортивные площадки, и парковка в том числе. Хочу отметить – порядок будет наведен за счет средств инвестора», – сказал Максим Слепов.

Также в Сургуте хотят изменить подход к использованию центральной площади. По словам мэра Сургута, она не должна работать только во время крупных праздников.

«Любое общественное пространство должно работать. Оно должно быть наполнено каким-то смыслом. И тем более центральная площадь не должна существовать от праздника к празднику. Она должна работать постоянно», – сказал он.

Один из вариантов – создать на этой территории место притяжения с общепитом, чтобы горожане могли пользоваться пространством круглый год.