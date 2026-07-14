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​Ставка 3,5% на все квартиры: ГК «Сибпромстрой» расширила условия ипотечной программы

Ипотека под 3,5% теперь доступна во всех жилых комплексах ГК «Сибпромстрой»

​Ставка 3,5% на все квартиры: ГК «Сибпромстрой» расширила условия ипотечной программы
Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «На Сайме»

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Группа компаний «Сибпромстрой» расширила действие своей льготной ипотечной программы. Если раньше воспользоваться эксклюзивной ставкой 3,5% можно было только при покупке квартиры в ЖК «Георгиевский», то теперь предложение действует на квартиры любой площади во всех жилых комплексах застройщика.

Выгодные условия: что включает программа

Главное преимущество программы – ставка 3,5%, которая сохраняется в течение первых пяти лет кредитования. Такой низкий процент позволяет семьям существенно снизить финансовую нагрузку в первые годы после покупки жилья и уменьшить размер ежемесячного платежа на этапе обустройства новой квартиры.

«Окно возможностей» еще открыто

Несмотря на то, что ранее ожидавшиеся с 1 июля 2026 года изменения условий семейной ипотеки не были реализованы в полном объеме, ситуация на рынке остается подвижной. По словам экспертов и представителей застройщика, условия могут быть пересмотрены, поэтому действующая ставка остается «окном возможностей», которым стоит воспользоваться сейчас. Изменения официально перенесены на 1 октября 2026 года. При этом с 1 февраля 2026 года новых корректировок в программу не вводили.

«Мы расширили географию действия программы, чтобы сделать комфортное жилье доступным для большего числа югорских семей. Учитывая неопределенность по дальнейшим государственным мерам поддержки, текущие условия являются одними из самых выгодных на рынке», – отмечают в отделе продаж ГК «Сибпромстрой».

В компании рекомендуют семьям, которые планируют покупку жилья, не откладывать решение и рассмотреть действующие условия, пока программа остается актуальной.

Для персональной консультации, расчета ипотеки и подбора подходящей планировки покупатели могут обратиться к специалистам отдела продаж компании-застройщика по телефону: +7 (3462) 76-58-40.

Erid: 2SDnjchENMh
Реклама. ИНН 8602219323
ООО "Сибпромстрой-Югория"


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