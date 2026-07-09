Малый и средний бизнес Югры пополнил бюджет региона на 40,7 миллиарда рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства Югры по итогам 2025 года перечислили в бюджет региона 40,7 миллиарда рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, сообщает издание «Новости Югры». Количество субъектов МСП достигло 65 248. За год в округе появилось еще 953 предприятия.

Число самозанятых выросло почти на 32% и составило 32 786 человек. В секторе малого и среднего бизнеса заняты более 277 тысяч жителей — четверть трудоспособного населения региона.

Общий объем финансовой поддержки предпринимателей достиг 3,2 миллиарда рублей. Более 300 бизнесменов получили льготные займы почти на 1 миллиард рублей. Еще 187 предпринимателям предоставили поручительства на 1,74 миллиарда, что позволило привлечь в экономику около 5 миллиардов рублей.

Через фонд «Мой бизнес» 54 предпринимателя получили до 2 миллионов рублей на реализацию проектов. В регионе также компенсируют до 50% стоимости оборудования, но не более 1 миллиона рублей, и применяют механизм инновационных сертификатов.

Поддержкой экспорта воспользовались 278 предприятий. Они заключили контракты на 93 миллиона долларов, а объем несырьевого экспорта увеличился на 29%.

В Югре работают 411 социальных предпринимателей и 2,8 тысячи некоммерческих организаций. Более 100 социальных предприятий получили 44 миллиона рублей поддержки. Кроме того, 15 ветеранов СВО уже открыли собственное дело по специальной программе.