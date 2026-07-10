Власти Сургута выбрали нового подрядчика для строительства электросетей НТЦ

Власти Сургута заключили контракт на строительство внутриквартальных сетей электроснабжения для научно-технологического центра с екатеринбургской компанией «Универсалспецстрой». Подрядчик снизил начальную цену с 290,9 до 255,2 миллиона рублей, сообщает faktologia.com.

Всего на конкурс поступили четыре заявки, две из них отклонили. Участников оценивали по стоимости контракта и квалификации. Цена составляла 60% итоговой оценки, наличие финансовых ресурсов, оборудования и опыта — 40%.

Оба допущенных претендента получили по квалификационному критерию ноль баллов. Победу «Универсалспецстрою» обеспечило снижение стоимости на 12,27%. Конкурент предложил выполнить работы за 290,687 миллиона рублей.

Компания работает с 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее портфель государственных контрактов оценивается в 1,7 миллиарда рублей. При этом основная часть выполненных заказов связана с прокладкой трубопроводов для воды, газа и пара в Свердловской области.

По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась на 31% и составила 620,7 миллиона рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 21% — до 31,2 миллиона.

Подрядчик должен завершить строительство электросетей в Сургуте до 27 ноября 2026 года. Для города это уже третья попытка обеспечить энергоснабжение НТЦ.

Первый контракт стоимостью 500 миллионов рублей заключили с московской компанией «С.И.Т.И.». Его расторгли в мае 2023 года из-за невыполнения проектно-изыскательских работ. Второе соглашение на 373,5 миллиона рублей с фирмой «Спецмонтажпроект» прекратили по соглашению сторон в апреле 2026 года, когда в отношении подрядчика уже действовала процедура наблюдения в рамках банкротства.

Сложности возникли и на других объектах инфраструктуры центра. При строительстве сетей водоотведения город сменил трех подрядчиков. Срок завершения набережной протоки Кривуля стоимостью 3,99 миллиарда рублей перенесли с октября 2024 года на октябрь 2026-го.

Ранее правительство Югры потребовало администрации Сургута завершить все инфраструктурные работы до конца 2026 года. Соблюдение срока необходимо для получения федерального финансирования на строительство университетского кампуса.

В ближайшее время также ожидается готовность геномного центра — одного из ключевых объектов НТЦ «Юнити Парк». Ввести его в эксплуатацию без подключения к электросетям не получится.