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Власти Сургута доверили строительство энергосетей для НТЦ компании без профильного опыта

Власти Сургута выбрали нового подрядчика для строительства электросетей НТЦ

Власти Сургута доверили строительство энергосетей для НТЦ компании без профильного опыта
Фото администрации Сургута

Власти Сургута заключили контракт на строительство внутриквартальных сетей электроснабжения для научно-технологического центра с екатеринбургской компанией «Универсалспецстрой». Подрядчик снизил начальную цену с 290,9 до 255,2 миллиона рублей, сообщает faktologia.com.

Всего на конкурс поступили четыре заявки, две из них отклонили. Участников оценивали по стоимости контракта и квалификации. Цена составляла 60% итоговой оценки, наличие финансовых ресурсов, оборудования и опыта — 40%.

Оба допущенных претендента получили по квалификационному критерию ноль баллов. Победу «Универсалспецстрою» обеспечило снижение стоимости на 12,27%. Конкурент предложил выполнить работы за 290,687 миллиона рублей.

Компания работает с 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее портфель государственных контрактов оценивается в 1,7 миллиарда рублей. При этом основная часть выполненных заказов связана с прокладкой трубопроводов для воды, газа и пара в Свердловской области.

По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась на 31% и составила 620,7 миллиона рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 21% — до 31,2 миллиона.

Подрядчик должен завершить строительство электросетей в Сургуте до 27 ноября 2026 года. Для города это уже третья попытка обеспечить энергоснабжение НТЦ.

Первый контракт стоимостью 500 миллионов рублей заключили с московской компанией «С.И.Т.И.». Его расторгли в мае 2023 года из-за невыполнения проектно-изыскательских работ. Второе соглашение на 373,5 миллиона рублей с фирмой «Спецмонтажпроект» прекратили по соглашению сторон в апреле 2026 года, когда в отношении подрядчика уже действовала процедура наблюдения в рамках банкротства.

Сложности возникли и на других объектах инфраструктуры центра. При строительстве сетей водоотведения город сменил трех подрядчиков. Срок завершения набережной протоки Кривуля стоимостью 3,99 миллиарда рублей перенесли с октября 2024 года на октябрь 2026-го.

Ранее правительство Югры потребовало администрации Сургута завершить все инфраструктурные работы до конца 2026 года. Соблюдение срока необходимо для получения федерального финансирования на строительство университетского кампуса.

В ближайшее время также ожидается готовность геномного центра — одного из ключевых объектов НТЦ «Юнити Парк». Ввести его в эксплуатацию без подключения к электросетям не получится.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 69, комментариев: 0
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