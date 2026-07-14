Сургут рискует уничтожить уникальный проект летней занятости подростков

В Сургуте под угрозой оказалось муниципальное предприятие «Наше время», которое десятилетиями помогало подросткам летом работать, получать первый заработок и приобретать трудовой опыт. Контрольно-счетная палата указала, что выплаты детям могут считаться нецелевым расходованием бюджетных средств.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему это решение выглядит управленческим абсурдом, что город рискует потерять вместе с «Нашим временем», как подобные формальные подходы разрушают городскую ткань жизни и сможет ли администрация Сургута найти законный способ сохранить проект в его привычном виде.

Дмитрий Щеглов: Сургутское муниципальное предприятие «Наше время» — это уникальный продукт, который в Сургуте позволял подросткам в течение долгих-долгих лет летом зарабатывать какие-то деньги на несложной работе. «Наше время» получало даже за это какие-то федеральные награды. Так вот, со следующего года это вполне все может прекратиться, потому что платить детям — это, оказывается, нецелевое расходование бюджетных средств. Обсудим разгром этого учреждения. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Краткая история. Работало «Наше время», работало, все у них было прекрасно. Подростки трудоустраивались на лето: кто шил носки, кто подметал улицы, кто озеленял какие-нибудь пространства. В общем, все были заняты, всем было хорошо. Подростки получали какой-никакой трудовой опыт и какие-никакие денежки. И Контрольно-счетная палата сургутская приходит и говорит: «Ребята, вы знаете, что вот это все незаконно и этого всего делать нельзя». Так что ожидается, что с 2027 года «Наше время» вполне может превратиться во что-то вроде молодежного клуба, где дети, подростки будут заниматься какими-то непонятными вещами и которое уже не будет никаким «Нашим временем», к которому мы привыкли за десятилетия.

Тарас, как тебе эта история? Почему вообще она случилась и, как ты думаешь, смогут ли вытащить сургутские власти этот проект и все-таки его сохранить? Потому что проект, скажем так, действительно очень и очень хороший и качественный.

Т.С.: Есть решения правильные, есть решения ошибочные, а есть решения идиотские. Потому что идиотские решения не основаны ни на какой логике, а только на закорючке того или иного приказа. Когда находится определенный чиновник, споткнувшись об эту закорючку, его посещает знамение, озаряет знамение, он делает открытие, важное в своей жизни, и вдруг выясняет, что именно по такой-то причине того-то и того-то полезного делать нельзя.

Вот мы имеем сейчас ровно эту ситуацию, когда Контрольно-счетная палата вдруг выяснила после, не знаю, лет 40 существования этого муниципального предприятия, если не больше. Слушай, я еще когда в школе учился, «Наше время» существовало. И возможность работать в муниципальных структурах по муниципальным подрядам, что ли, существовала еще тогда, в 1980-е годы.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: И вот каких-то мудрых чиновников озарило, что, оказывается, платить деньги из городского бюджета школьникам за труд, общественно полезный труд, заказанный муниципалитетом, незаконно. То есть платить из бюджета деньги врачам, учителям, не знаю, пионервожатым — законно. Девелоперам, строителям канализационных коллекторов, артистам, которые поют песни на День города, — вот это законно. А заплатить детям, которые хотят работать, а не наркоманить, которые хотят принести какую-то пользу не только себе, но и городу, — вот с точки зрения Контрольно-счетной палаты это нарушение каких-то норм и правил.

И здесь совершенно правильно высказался депутат городской думы Владимир Болотов, который сказал, что это решение с катастрофическими последствиями. Вот так разрушается ткань города. Вот мы много говорим о том, для кого город Сургут.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Просто подобные решения, подобные решения, я думаю, что подобных похожих решений их много на самом деле, просто не о каждом становится известно. Когда под видом борьбы за правильное расходование городских денег уничтожается что-то ценное, а на этом фоне мы наблюдаем много иных примеров, мягко говоря, не очень необходимых расходов для горожан.

И вот мы считаем просто: дома культуры в Сургуте планомерно сносятся, уничтожаются, коллективы расселяются, делаются беспризорными. Развивает это культуру, культурную среду города? Народное творчество? Ведь что такое дом культуры? Это же площадка для реализации простыми людьми своих талантов. Верно?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Такая задумка вообще-то изначально у любого дома культуры. Берем историю Сургута за 36 лет: сколько было домов культуры, сколько осталось, в каком состоянии коллективы находятся. На прошлой неделе мы разговаривали о проблеме хоккейного движения в Югре. В Сургуте, в частности. Как у нас поддерживается спорт от, что называется, от сохи? Вот так же и поддерживается.

То есть простым детям весьма трудно попасть в те или иные секции, все забито донельзя. А как мы помним, зимой чиновники устроили охоту на ведьм в виде спортивных секций, которые размещены в подвалах города.

Д.Щ.: Было дело.

Т.С.: То есть чиновничья мысль как работает? Она не думает, как бы создать нормальные условия, чтобы из приспособленных подвальных помещений дети, занимающиеся спортом, и их тренеры, эти школы, эти бизнесы оказались в помещениях, с точки зрения чиновников, правильных. Нет. Чиновники просто занимались тем, что начали выкуривать из подвалов этих ребят. Не знаю, чем история закончилась, как-то шум быстренько сник. Может быть, отстали, может быть, не знаю.

А при этом город каждую удобную возможность за бесценок отдать то или иное муниципальное имущество, которое можно было бы использовать в том числе для подобных целей, с радостью эту возможность использует. Вот история с муниципальной аптекой, вот история с Агентством воздушных сообщений. Таких объектов несколько можно насчитать по городу за последние годы. Да и десятилетия.

И вот наконец муниципальное предприятие «Наше время», которое помимо того, что дает сотням школьников, если не больше, работу, нормальное времяпрепровождение, как-то ориентирует их в этой жизни, это же еще и кузница кадров муниципальной администрации сургутской. Очень много толковых чиновников прошли школу руководителей именно в этом муниципальном предприятии за многие годы.

Больше 30 лет назад я тогда еще был молодым корреспондентом «Сургутской трибуны», я дружил с теми замечательными людьми, у них горели глаза. То есть какой аспект ни взять, все какое-то идиотское, все неправильное. Чего прицепились к этому решению? И самое главное, зачем это выносить сразу в публичное пространство вместо того, чтобы на экспертном уровне обсудить с депутатским корпусом?

Д.Щ.: Вот я этого тоже не понял. То есть, условно говоря, давайте предположим, что есть та самая Контрольно-счетная палата. Вот они нашли эту историю, что, может быть, действительно, я допускаю, действительно по какой-нибудь формальной закорючке нельзя делать вот это. Неужели ты не можешь прийти к тому же замглавы-куратору и сказать: «Вот вы знаете, какая история, что делать будем?

Т.С.: «Если мы сейчас это озвучим, нас порвут».

Д.Щ.: Правильно? Это же просчитывается? Или оно осознанно решили угробить учреждение?

Т.С.: Нет, нет. Я еще раз говорю: это идиотизм. Это не ошибочное решение, когда люди сидели, думали, пыхтели, вырабатывали то или иное решение и пришли к выводу, что неизбежно надо...

Оно ошибочное, я не знаю. Продажа АВС — это же ошибочное решение? Более того, это подтверждается сейчас определенными юридическими процессами. Решение ошибочное. Наверное, мы выясним, что снос Дома культуры «Строитель» тоже был ошибочным решением. Во всяком случае, пока мы так чувствуем, что сидел там коллектив 40 лет и еще бы просидел 40, надо просто имущество поддерживать в каком-то состоянии. А уж построив новое, переселяться. А не наоборот.

Во всяком случае, знаете, в деревнях народ не сносит сначала свой дом, а потом идет и в чистом поле новый сруб ставит, когда семья расширяется. Немного по-другому это все происходит. Здесь то же самое. Так вы проработайте вопрос экспертно, обсудите со своим руководством, оцените общественные риски, связанные с озвучиванием такого хода.

Собственно, вопрос надо давно ставить уже ребром: город Сургут — это город для кого? Вот для кого этот город? Для каких людей? Для какого населения?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: У меня ощущение, что город для девелоперов и для мигрантов. Потому что вся остальная ценностная структура любого нормального города планомерно вымывается, она просто исчезает. И это уже статистический факт. Еще раз, я уже устал просто через запятую перечислять объекты, которые с какой-то маниакальной настойчивостью в городе исчезают. Вот берем 30 лет жизни Сургута: было, стало. Нет ничего.

У меня есть, знаете, еще такое подозрение, что, когда приступят к реконструкции аэропорта Сургута, его тоже снесут сначала. А потом будут делать проект новый. У меня просто теперь мы же видим, как это все происходит.

Вот сейчас уничтожат «Наше время», совершенно никому не мешающее предприятие, ничем. То есть КСП хочет поискать нецелевое использование бюджетных денег? Так давайте мы будем каждый день просто писать по 20 статей, где искать. Это так легко, слушайте, правда? Это же очевидная вещь. Где можно найти нецелевое использование денег. Нет, мы прицепились к несчастному «Нашему времени». Просто мудрость правит городом.

Д.Щ.: Есть ли теперь какой-то выход, какое-то решение? Как бы ты оценил вероятность того, что город все-таки найдет способ как-то эту историю замять, растворить и оставить все как есть?

Т.С.: Слушайте, если город нашел возможным совершенно нецелевым образом распорядиться своим муниципальным имуществом под названием «Агентство воздушных сообщений», спихнуть его в масштабах городских интересов за ноль просто. Ноль. Ноль городского интереса. Превратить одно из ключевых муниципальных имуществ в какие-то катакомбы. Наверное, город смог бы придумать, как то, что он считает нецелевым использованием бюджетных средств в «Нашем времени», сделать целевым.

В общем-то, наши чиновники мастера по этой части. Только тут надо одну вещь сделать: плюс на минус поменять. То есть их талант использовать не для того, чтобы сделать хуже, а для того, чтобы сделать хорошо. Это же та же самая технология, энергии тратится столько же. Только придумать не как убить, а как дать жизнь.

Давайте подождем, может быть, у них получится, может, что-то, чудо произойдет. Вот и все. Я не думаю, что вчера Путин подписал какой-то указ, по которому с сегодняшнего дня расходы на «Наше время» стали нецелевыми. Наверное, есть какая-то бумажка длительного срока времени. Значит, тогда можно было, а что сегодня вдруг стало нельзя? Это как?

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайтесь по этому поводу в комментариях, что думаете. Ставьте лайки, если вам интересно и вы согласны с тем, что мы здесь обсуждаем. Расшифровку этого разговора, как всегда, сможете прочитать на siapress.ru, ссылка будет в описании. А мы с вами вновь скоро услышимся. До новых встреч. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья, всем пока.