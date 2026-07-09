Сбер представил стратегию AI-трансформации на «Иннопроме»

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Сбер выпустил обновленную редакцию AI-Disrupt PDLC ‒ стратегии AI-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности.

Руководство переосмысляет весь жизненный цикл разработки вокруг трех сущностей: ИИ-агентов, интегрированной среды исполнения и разработки через спецификации. Об этом в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

В документе отражены важные акценты ‒ среда исполнения агента важнее модели, за человеком остаются намерение, определение правил исполнения (governance) и правил проверки результата (validation). Агент, следуя заданным правилам, реализует намерение.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«В будущем победят организации со зрелой ИИ-культурой, которые освоят все возможности агентных систем, перестроят процессы и сохранят человеческую экспертизу. Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому Сбер развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком».

Центральным элементом AI-Disrupt PDLC является способ обеспечить точное понимание между человеком и агентом, который воплощается через Specification-Driven Development ‒ методологию перехода к написанию кода на базе точных спецификаций. Человек формулирует бизнес-требования в виде спецификации, а мультиагентная система помогает обеспечить их детализацию и консистентность, чтобы затем автономно реализовать их от кода до внедрения. Связующим звеном выступает интегрированная платформа разработки, которая обеспечивает целостность контекста и нормативов. Человек начинает тратить больше времени на намерение, чем на код т.к. эта инвестиция окупается большей скоростью исполнения ‒ благодаря скрупулезной проработке на этапе намерения, агенту не нужны уточнения, агент меньше ошибается.

Подробнее ознакомиться с новой версией AI-Disrupt PDLC можно по ссылке.

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