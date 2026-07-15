На улице Мелик-Карамова в Сургуте появится муниципальный остановочный павильон

В Сургуте на остановке «Все для дома» на улице Мелик-Карамова появится муниципальный остановочный павильон. Об этом представители администрации сообщили в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

С вопросом к властям обратилась сургутянка Ольга О. По ее словам, сейчас пассажирам негде спрятаться от непогоды.

«Когда поставят остановочный павильон по улице Мелик-Карамова «Все для дома»? В ветреную погоду негде укрыться, учитывая то, что там постоянно задувает. А в дождливую погоду?» – написала она.

В администрации ответили, что новый павильон планируют установить до конца 2026 года.

Напомним, в апреле 2026 года на остановке «Все для дома» начали разбирать торговые павильоны. По данным мэрии, там располагались два частных объекта. Один из них демонтировали по инициативе владельца. Второй павильон на тот момент продолжал работать, однако его владелец также готовился к демонтажу.