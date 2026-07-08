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​Сбербанк и строительная компания «ЮВиС» укрепляют партнерство

Сбер поможет «ЮВиС» внедрить ИИ и автоматизацию в дорожное строительство

​Сбербанк и строительная компания «ЮВиС» укрепляют партнерство
Фото: Сбер

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Сбер и «ЮВиС» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифрового развития. Общие цели по цифровой трансформации стороны закрепили соглашением, которое было подписано 7 июля на международной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Документ направлен на углубление сотрудничества в сфере внедрения передовых цифровых технологий между Сбербанком и лидером в области дорожного строительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа компанией «ЮВиС».

Евгения Губанова, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка:

«Мы уверены, что наше сотрудничество с компанией «ЮВиС» станет важным шагом в цифровой трансформации строительного сектора. Внедрение передовых технологий и автоматизированных систем позволит не только повысить эффективность производственных процессов, но и значительно улучшить качество услуг, предоставляемых нашим клиентам».

Владимир Башков, генеральный директор СК «ЮВиС»:

«Ведущая в регионе строительная компания «ЮВиС» обладает значительным опытом в реализации инфраструктурных проектов различного масштаба, обеспечивая надежное функционирование транспортных путей региона. Безусловно, совместная работа с банком позволит компании выйти на новый уровень технологического развития».

Основные направления партнерства включают интеграцию инновационных платформ для оптимизации управленческой деятельности и аналитики, развитие автоматизированных систем и внедрение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности производственных процессов, обучение персонала новым цифровым компетенциям. Эти инициативы способствуют цифровой трансформации строительного сектора и укреплению конкурентоспособности компании «ЮВиС» на региональном уровне.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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