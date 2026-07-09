Строители нового железнодорожного вокзала в Сургуте приступили ко второму этажу

Строительство нового железнодорожного вокзала в Сургуте заметно продвинулось. Читатель СИА-ПРЕСС Павел С. прислал в редакцию фотографии, сделанные вчера, 8 июля.

«Первый этаж достроили. Второй тоже вот-вот будет готов», ‒ прокомментировал горожанин.

Отметим, новый железнодорожный вокзал – один из самых ожидаемых долгостроев Сургута. Его сроки уже несколько раз переносили. Сначала объект планировали сдать в 2025 году, затем – в 2027-м. Сейчас речь идет как минимум о завершении работ к концу 2028 года.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщал, что стоимость проекта выросла до 10 млрд рублей. Причины – затянувшееся строительство и необходимость обновить проектную документацию.

Строительство финансируют пополам: половину расходов берет на себя правительство Югры, вторую половину – РЖД. На объект уже направили около 1,3 млрд рублей. Дальнейшие темпы работ будут зависеть в том числе от финансирования со стороны железнодорожной компании.