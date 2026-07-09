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Если официальных доходов мигранта не хватит на содержание семьи в России — его вышлют

Госдума обязала трудовых мигрантов обеспечивать семьи и оплачивать их приезд в Россию

Если официальных доходов мигранта не хватит на содержание семьи в России — его вышлют
Фото siapress.ru

Госдума приняла два закона, которые ужесточают требования к трудовым мигрантам. Об этом сообщает РИЦ «Югра». Теперь иностранные работники обязаны содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи, которые живут в России, а также оплачивать их приезд в страну.

Минимальный уровень обеспечения семьи установят не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Когда мигрант не выполняет это требование, ему не продлят патент или разрешение на работу. В таком случае иностранный гражданин должен будет покинуть Россию вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней.

Также депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс РФ, которые касаются уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранцами, работающими в стране. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил: «Тот, кто приезжает, оплачивает приезд детей, семьи исходя из установленных стандартов».

Новые нормы позволят регионам увеличить доходы бюджетов, поскольку стоимость патентов устанавливается на местном уровне. «Сформирована правовая база, которая позволит МВД, другим ведомствам эффективно реализовывать миграционную политику в интересах наших граждан и наводить порядок», — резюмировал Вячеслав Володин.

С 2024 года в России приняли 30 федеральных законов, регулирующих миграционные вопросы. Депутаты намерены продолжить эту работу.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 129, комментариев: 0
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