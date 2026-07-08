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Банк Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни сапсанов

За сапсанами Уралсиба следили зрители из 28 городов России и пяти стран

Банк Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни сапсанов
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб завершил сезон онлайн-трансляции жизни сапсанов на крыше своего высотного здания в Уфе, которая проходила с 24 апреля по 2 июля. На протяжении двух месяцев зрители внимательно наблюдали за важным этапом в жизни соколиной семьи – появлением и взрослением нового поколения птенцов.

В этом году пара сапсанов отложила три яйца. Птенцы на свет появились 22 и 23 мая. 10 июня орнитологи провели их кольцевание, присвоив каждому имя и индивидуальный номер. Самка с номером 944 получила имя Умай – в честь древнетюркской мифической покровительницы детей, семьи и продолжения рода. Вторую самочку (946) назвали Алтынай, что в переводе означает «золотая луна». Самец (945) получил имя Толпар – в честь легендарного крылатого коня из башкирской и тюркской мифологии. Индивидуальные кольца позволяют ученым отслеживать дальнейшую судьбу птиц и изучать маршруты их миграции. Птенцов, к сожалению, в итоге осталось двое – по заключению ветеринарного врача, у Алтынай была врожденная патология сердца, а подобные особенности развития не оставляют шансов на жизнь в дикой природе.

Главным событием сезона стали первые самостоятельные полеты молодых сапсанов. Толпар поднялся на крыло 28 июня, а Умай – 1 июля. Оба птенца успешно покинули крышу без единого падения, как это нередко случалось в прошлые годы. Этому во многом способствовала модернизация гнездовой площадки накануне текущего сезона – парапет был оборудован специальным противоскользящим покрытием.

После первых полетов молодые сапсаны продолжают осваивать территорию вокруг банка. Любопытный Толпар уже несколько раз прилетал к окнам сотрудников банка, привлекая общее внимание и позируя для фото. Оба молодых сокола постепенно увеличивают дальность своих полетов под неусыпным наблюдением родителей, периодически возвращаясь к месту гнездования.

Онлайн-трансляция традиционно вызвала большой интерес зрителей. За время ее проведения видеозаписи на странице Уралсиба набрали более 74 тысяч просмотров, всего за жизнью соколиной семьи следили свыше 42 тысяч человек. Пользователи оставили почти 400 комментариев, обсуждая поведение птиц, помогая друг другу не пропустить самые интересные моменты и делясь своими наблюдениями. В этом году трансляцию смотрели жители более 28 городов России, а также пользователи из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и других стран. За семь сезонов вокруг трансляции сформировалось настоящее сообщество единомышленников. Многие возвращаются к просмотру каждый год, вместе наблюдают за взрослением птенцов и искренне переживают за их судьбу.

Онлайн-наблюдение за соколиной семьей банк Уралсиб ведет с 2019 года. За это время на гнездовой площадке появились на свет уже 17 птенцов. Благодаря кольцеванию орнитологам удалось узнать судьбу некоторых из них. Так, самка Сибирь была замечена на зимовке в греческом городе Ларисса, а один из выросших на площадке сапсанов спустя несколько лет вернулся в Уфу и в 2024 году вывел собственное потомство в микрорайоне Зеленая Роща.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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