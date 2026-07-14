До 20 июля тюменцы могут обменять виниловые пластинки, значки, игрушки и другие ретро-вещи, дав им вторую жизнь

С 5 по 20 июля в шести мультицентрах проекта «Экодом» по всей Тюменской области проходит тематический своп «Назад в будущее». Гости могут принести атрибуты минувших лет, которые годами пылились в кладовых и сервантах, и обменять их на другие интересные вещи, сообщили в департаменте недропользования и экологии региона.

В просветительских центрах принимают различные ретро-экземпляры: виниловые пластинки, кассеты, журналы и открытки, монеты и значки, фигурки и игрушки. Все предметы должны быть чистыми и исправными. Участие в свопе бесплатное, рассказали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

Мероприятие проходит в шести экодомах: «Гудвин» (Тюмень, ул. Максима Горького, 70/2), «Центральный» (Тюмень, ул. Герцена, 87а/2), «Сити Молл» (Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, стр. 3), «Кристалл» (Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1/3), «Ишим» (Ишим, ул. Карла Маркса, 38) и «Менделеев» (Тобольск, Площадь им. Дмитрия Менделеева).

Проект «Экодом» реализуется в Тюменской области с 2022 года региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ТЭО» совместно с компанией СИБУР при поддержке правительства региона. Сеть мультицентров объединяет просветительские площадки, где жители могут узнать об экологии, сдать вторсырье на переработку и принять участие в бесплатных мероприятиях: лекциях, мастер-классах, экоуроках и тематических свопах.

В 2024 году экодома посетили 60 тысяч человек, а на переработку было передано более 100 тонн полезных материалов. Проект вошел в число лучших практик Российского экологического оператора и стал крупнейшей региональной сетью экоцентров, совмещающих образовательную функцию и прием вторсырья.

Своп «Назад в будущее» — часть календаря экологических мероприятий. В течение года в экодомах проходят обмены на разные темы: от игрушек и семян до новогодних украшений.