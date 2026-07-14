В тюменских дворах прошли рейды трезвости

Волонтеры Областного центра профилактики и реабилитации вышли в вечерний рейд по дворам Тюмени в рамках акции «Трезвый двор». Вместо проверок и нотаций активисты проводили живые беседы с жителями о правовой ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие алкоголя во дворах, особенно на детских площадках.

«Мы призываем тюменцев стать частью перемен. Алкоголизм разрушает не только жизнь одного человека, но и затрагивает все общество. Соблюдать правила — это не галочка для полиции, а наш общий уровень культуры и уважения друг к другу», — подчеркнули организаторы.

Акция прошла в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни». К ней присоединились волонтеры из Бердюжского, Заводоуковского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тюменского, Юргинского и Ялуторовского округов, а также добровольцы из Ишима, Тобольска и Ялуторовска. Всего участниками рейдов стали более семи тысяч жителей региона, рассказали в департаменте социального развития региона.