В Сургуте 9 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и грозы

В Югре объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и грозы, которые местами ожидаются в течение суток 9 июля. Об этом сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, днем в Сургуте будет +30 градусов, но вечером и ночью станет +20 и придут ливень с грозой. Синоптики ожидают, что за ночь выпадет почти 18 мм осадков.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям по возможности не выходить из дома. Находясь в помещении, следует закрыть окна, балконы, двери, а также чердачные и вентиляционные люки. Во время сильных осадков горожан просят ограничить использование автомобилей и по возможности отказаться от поездок.