В Сургуте 12 июля пройдет семейный фестиваль «Город добрых соседей»

В Сургуте 12 июля пройдет тематический фестиваль «Город добрых соседей». Праздник состоится с 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха, сообщает Администрация Сургута.

Для гостей подготовили программу для разных возрастов. На главной сцене выступят любительские творческие коллективы с вокальными и хореографическими номерами. Музыкальную часть дополнит сургутская инструментальная группа.

Для детей организуют конкурсы, эстафеты, интерактивные игры и анимационные программы. В течение дня также будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивные площадки и занятия по танцам.

Отдельной частью фестиваля станет ярмарка мастеров с авторскими изделиями ручной работы. Завершится праздник танцевальной площадкой под открытым небом.

Организаторы отмечают, что фестиваль станет возможностью провести время с семьей, встретиться с друзьями и познакомиться с новыми людьми.