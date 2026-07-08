В поселении Агириш спасатели выходили краснокнижного лебедя и выпустили его на волю

В поселении Агириш Советского района спасатели выходили краснокнижного лебедя, которого нашли обессиленным в грязной луже. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на «Центроспас-Югорию». Птицу обнаружили рабочие железнодорожной станции. Сотрудники Центроспаса прибыли на место через пять минут, помогли лебедю выбраться из грязи и доставили его в пожарную часть.

Ветеринар осмотрел птицу и не выявил повреждений или признаков заболеваний. После этого лебедя отмыли, напоили и дали ему отдохнуть. В «Центроспас-Югории» сообщили: «Птицу отмыли, напоили, дали возможность отдохнуть. Убедившись в том, что все в порядке, лебедя доставили в лесной массив и выпустили вблизи водоема. У краснокнижной птицы появился шанс на новую жизнь».

Спасатели некоторое время наблюдали за птицей и убедились, что она может самостоятельно плавать и летать.

Ранее югорские огнеборцы спасли бельчонка, оставшегося без матери после лесного пожара. Осенью пожарные Сургута также помогли утке, которая вмерзла в реку.