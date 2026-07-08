Борис Хохряков выделит средства на замену окон в детском саду Нижневартовска

Председатель Думы Югры Борис Хохряков направит средства из депутатского фонда на замену окон в детском саду №44 «Золотой ключик» в Нижневартовске. Такое решение он принял после обращения заведующей учреждения Ольги Гладких.

В детском саду занимаются более 600 детей, в том числе воспитанники с ограничениями по здоровью. Педагоги также ведут патриотическую работу, в учреждении действует музей боевой и трудовой славы.

Борис Хохряков отметил: «Принял решение: в третьем квартале выделим средства из моего депутатского фонда». Ранее за счет этого фонда для пищеблока детского сада «Белочка» закупили кухонную мебель. В четырех корпусах учреждения, рассчитанных на 700 воспитанников, создана инклюзивная среда.

В этом году детский сад присоединился к федеральному проекту «Единой России» «Лица Героев». На фасаде здания появился мурал с портретом Юрия Гагарина.

Еще одно обращение поступило от главного управляющего директора «Нижневартовских коммунальных систем» Сергея Ляха. Он предложил активнее привлекать коллектив предприятия к партийным проектам и общественным мероприятиям.

Борис Хохряков поддержал инициативу: «Идею полностью поддерживаю. Когда к акциям вроде «Собери ребенка в школу», спортивному марафону «Сила России» или гуманитарным миссиям подключаются целые коллективы – это уже не разовая помощь, а системная работа с настоящим результатом».