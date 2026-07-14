Югра вновь стала площадкой для волонтерского форума «Добрино»

В Ханты-Мансийске подвели итоги заключительной смены «Проводники смыслов» Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино». На нее приехали лидеры общественного мнения из 23 регионов России и шести стран. Среди участников были блогеры с большой аудиторией, представители крупных общественных движений и авторы успешных социальных проектов, рассказывает ugra-news.ru.

В течение смены они изучали, как масштабировать работающие практики, выстраивать взаимодействие между сообществами и формировать модель «проводников смыслов» в сотрудничестве с Академией «Добрино». Главной задачей стало не просто обменяться опытом, а создать устойчивую систему, в которой идеи и ценности форума смогут развиваться и после его завершения.

Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов отметил, что главное достижение форума — сообщество людей, объединенных общими ценностями.

«"Добрино" — это то сообщество, где вы нашли друг друга. Когда это сообщество собирается по единству ценностей, точно находятся друзья, появляются новые контакты, инсайды, идеи. И после этой программы для вас все только начинается, я в этом убежден», — отметил Яков Самохвалов.

Заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф, мастер третьей смены Владимир Вайнер назвал финальный этап логичным продолжением двух предыдущих. Первая смена была посвящена первым созидателям, вторая — созданию условий для развития добровольчества, а третья — тем, кто способен передавать эти идеи дальше.

«Первая смена была посвящена первым созидателям, вторая смена касалась того, как организовать условия, чтобы все могли этим созиданием заниматься, а ваша смена связана с "Проводниками смыслов". Таких смыслов, которые можно обобщить одним словом — "любовь". Мы должны нести эту искру любви дальше. После завершения каждой смены у участников осталась своя частичка "Добрино", и дальше мы будем продолжать встречаться, создавать свои курсы. Таким образом, каждый из нас будет продолжать миссию "Проводника смыслов"», — считает Владимир Вайнер.

Одним из зарубежных участников стал Нуржан Кайратулы из Казахстана. Он приехал изучить российский опыт добровольчества и понять, какие инструменты можно применить у себя на родине. Особый интерес у него вызвала платформа Добро.рф.

«Например, в Казахстане нет такой платформы Добро.рф. Эта платформа мне очень понравилась, я буду делать похожий проект и представлять его правительству Казахстана. По профессии я преподаватель истории в школе. У меня появилось желание заниматься добровольчеством, потому что это дело наполняет меня. В небольшом городе Туркестане я открыл благотворительную группу "Щедрая душа"», — рассказал Нуржан Кайратулы.

Форум объединил участников разного возраста и опыта. Студентка из Челябинска Маргарита Джунь ведет собственное сообщество в социальных сетях, рассказывает о добровольчестве, работает волонтером культуры и помогает хоккейной команде «Трактор». По ее словам, участие в смене помогло ей понять, что о социальных инициативах нужно говорить открыто и уверенно.

«Я учусь на направлении "Реклама" в колледже при Уральском социально-экономическом институте. Мне нравится заниматься медиасферой, я веду сообщество. Я люблю делать добро безвозмездно, поэтому я решила подать заявку на этот форум. Волонтерство мне дает уверенность в завтрашнем дне, силы и эмоции. Когда помогаешь, ты становишься сильнее. За время участия в смене я познакомилась с ребятами из Барнаула, Красноярска и Санкт-Петербурга. Я осознала, что нужно больше рассказывать о том, чем ты занимаешься, не стесняться этого. Нужно верить в себя и в людей», — поделилась мыслями Маргарита Джунь.

Всего за три смены форум объединил около 500 участников из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. Вторая смена завершилась разработкой региональных планов развития добровольчества до 2030 года, которые участники представили федеральным экспертам. Эти решения планируют внедрять на местах, чтобы расширить возможности движения «Мы вместе» и сделать добровольчество доступнее.