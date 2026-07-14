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Средняя семья в Югре может накопить на квартиру за 2 года — один из лучших показателей в стране

Югра заняла второе место в России по доступности жилья для семей

Средняя семья в Югре может накопить на квартиру за 2 года — один из лучших показателей в стране
Инфографика РИА Новости

Югра заняла второе место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Семье из двух работающих родителей с одним ребенком потребуется 2,1 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без ипотеки, сообщает канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на РИА Новости.

Расчет предполагает, что семья откладывает на депозит весь доход, который остается после минимальных расходов.

Первое место заняла Мурманская область с тем же сроком накопления — 2,1 года. Далее следуют Ненецкий автономный округ — 2,2 года, ЯНАО — 2,3 года и Магаданская область — 2,6 года.

В рейтинге 2025 года Югра также находилась на второй позиции с показателем 2,1 года. При этом в целом по стране доступность жилья снизилась: срок накопления вырос в 75 регионах из 85, а средний показатель достиг 4,7 года. По данным аналитиков, одна из причин — снижение средней ставки по годовым депозитам с 18,28% до 11,64%. Медианные зарплаты выросли на 17%, однако цены на вторичное жилье прибавили в среднем 9,3%.

Квартира площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке Югры стоит около 5,8 миллиона рублей. В среднем по России аналогичное жилье оценивается в 7,6 миллиона.

Среди регионов УрФО Югра также занимает первое место. В ЯНАО на такую квартиру потребуется накопить за 2,3 года, в Свердловской и Челябинской областях — за 4 года, в Тюменской области — за 4,6 года, в Курганской — за 5,1 года.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 190, комментариев: 0
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