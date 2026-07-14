В Югре мужчина расстрелял бродячих собак на месторождении и попал под суд

Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю судебный штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о незаконном хранении боеприпасов и жестоком обращении с животными. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции и судебного департамента Югры.

В конце 2024 года у мужчины аннулировали разрешение на оружие, однако оставшиеся патроны он не сдал. В феврале 2025 года югорчанин также взял у сестры карабин с семью боеприпасами. 20 февраля на территории вагон-городка Туканского месторождения мужчина применил оружие против стаи безнадзорных собак.

Суд учел, что фигурант впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал вину, раскаялся и помогал расследованию. Также он положительно характеризуется по месту жительства и воспитывает нескольких детей. Кроме того, мужчина перечислил 15 тысяч рублей приюту для животных «Право на жизнь» и 21 тысячу рублей школе-интернату №2.

Уголовное дело прекратили, а обвиняемого освободили от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.