В Сургуте выясняют обстоятельства гибели мужчины на протоке Кривуля

В Сургуте на протоке Кривуля утонул мужчина. Сообщение поступило от ЕДДС города сегодня в 13:20, сообщили в МЧС России по Югре.
По данным ведомства, тело нашли в месте, не предназначенном для купания.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В МЧС напоминают: купаться можно только на официально оборудованных пляжах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко от берега и игнорировать запрещающие знаки. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту.
При экстренной ситуации нужно сразу звонить по номеру 112.