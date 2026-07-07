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​Больше 40% роста: россияне стали активнее в автокредитовании

Автокредитование выросло на 41% за полгода

​Больше 40% роста: россияне стали активнее в автокредитовании
vk.com/slepov_surgut

В январе — июле этого года российские банки выдали автовладельцам около 894 млрд рублей на покупку машин, на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2025. На фоне отпускного сезона в июне выдачи замедлились до майского уровня. Хотя и это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает восстановление рынка автокредитования.

По данным ВТБ, максимальный спрос на автокредиты зафиксирован традиционно в Москве и Московской области. А также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

«Продажи первого полугодия оказались выше ожиданий, — комментирует тенденцию топ-менеджер кредитного учреждения Алексей Охорзин. — Ключевой драйвер — спрос на новые авто: число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками».


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Сегодня в 20:37, просмотров: 165, комментариев: 0
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