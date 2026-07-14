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​Новая разметка с буквой «А» напугала сургутских водителей

Разметка с буквой «А» в Сургуте не грозит штрафом при повороте направо

​Новая разметка с буквой «А» напугала сургутских водителей
Фото: Стройкомплекс Югры / t.me

В Сургуте появилась новая дорожная разметка с буквой «А». Многие водители решили, что это полноценные выделенные полосы для общественного транспорта, и теперь опасаются штрафов за выезд на такие участки. Однако, это специальные протяженные автобусные карманы. Их делают там, где из-за особенностей дороги невозможно обустроить обычный короткий заезд к остановке, объяснил «Стройкомплекс Югры».

Сейчас такие участки есть перед перекрестками в четырех местах:

  • Энгельса – Республики;
  • Гагарина – Мелик-Карамова;
  • Ленина – 30 лет Победы;
  • Югорский тракт – Пролетарский проспект.

Главное, что нужно знать водителям: заезжать на такой участок можно, если вы собираетесь повернуть направо. Это не считается нарушением, и штраф за такой маневр не должен прийти.

Правило остается обычным: перед поворотом направо водитель должен занять крайнее правое положение на дороге. В этих местах для этого как раз нужно заехать в автобусный карман, а затем спокойно выполнить поворот.

Источник также уточнил, что полноценные выделенные полосы для автобусов в Сургуте пока не планируют. Для этого на многих улицах не хватает ширины: если отдать целую полосу только общественному транспорту, это может осложнить движение для остальных автомобилей.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 164, комментариев: 0
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