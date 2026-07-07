Площадь аэропорта Тюмени увеличат вдвое

Вторую очередь обновленного аэровокзального комплекса аэропорта Рощино планируют открыть для пассажиров уже этим летом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра объекта вместе с главой города Максимом Афанасьевым.

«Практически все готово, остались небольшие штрихи», – написал глава региона на личной странице в социальной сети.

Реконструкцию Рощино компания «Новапорт Холдинг» – владелец аэропорта – начала в 2023 году. Согласно проекту, площадь воздушной гавани увеличится вдвое – с 27 до 47 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет втрое – до 1940 пассажиров в час. В обновленном аэровокзале появится 39 стоек регистрации вместо 15, будут работать семь телескопических трапов.

Первая очередь нового терминала была введена в эксплуатацию в марте 2025 года. Сейчас в Рощино идет второй этап работ – надстройка терминала и реконструкция старого здания. Все работы ведутся без остановки работы аэропорта.

«Уже сейчас заметно, насколько комфортнее будет в обновленном здании», – отметил Александр Моор. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года. После завершения всех работ аэропорт сможет обслуживать до 3,8 миллиона пассажиров в год.

Напомним, что аэропорт Рощино носит имя великого химика Дмитрия Менделеева. Этот факт нашел отражение в дизайне фасада и интерьеров нового здания. Общий объем инвестиций в реконструкцию составляет более 15,7 миллиарда рублей.