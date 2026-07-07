Власти Сургута запустили торги на строительство фонтана в парке «Кедровый лог»

В парке «Кедровый лог» в Сургуте появится сухой фонтан и новая часть общественного пространства. Администрация города объявила две закупки на эти работы. Редакция СИА-ПРЕСС ознакомилась с документацией.

Общая начальная стоимость контрактов составляет 30,6 млн рублей. На благоустройство самого парка планируют направить 15,7 млн рублей, еще 14,9 млн рублей – на строительство пешеходного фонтана.

Согласно закупочной документации, в «Кедровом логе» должны выполнить вертикальную планировку территории, обустроить тротуары и площадки, установить малые архитектурные формы и провести озеленение. Также подрядчику предстоит проложить системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Работы по благоустройству парка планируют завершить до 30 октября 2026 года. Заявки на участие в закупках принимают до 22 июля.