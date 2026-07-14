В Югре оперативные службы и общественный транспорт будут получать топливо в приоритетном порядке

В Югре оперативные службы, машины скорой помощи, коммунальные бригады и общественный транспорт будут получать топливо в приоритетном порядке. Такое решение приняли из-за напряженной ситуации на региональном рынке горючего, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В первоочередном порядке на АЗС будут обслуживать подразделения МЧС России и «Центроспас-Югории», правоохранительные органы, автомобили скорой помощи, аварийные службы, а также транспорт, работающий на городских и межмуниципальных маршрутах.

По данным регионального департамента экономического развития, на рынке сохраняется напряженность. При этом на заправках крупных нефтяных компаний и большинстве частных АЗС организован регулярный подвоз бензина и дизельного топлива.

Отдельное внимание власти уделили труднодоступным населенным пунктам. Летом водный транспорт остается основным способом передвижения для жителей 57 поселений округа.

Губернатор поручил проработать с продавцами моторного топлива возможность отпускать бензин и дизель в переносную тару объемом до 20 литров. Такая мера предназначена для владельцев маломерных судов и жителей, которым горючее необходимо для бензопил, газонокосилок, генераторов и других бытовых нужд.

Правительство региона продолжит следить за ситуацией и при необходимости изменит порядок распределения топливных ресурсов.