Почти 500 многодетных семей Югры получили единое пособие после изменения правил

В Югре 469 многодетных семей получили возможность оформить единое пособие после пересмотра ранее вынесенных решений. Речь идет о родителях, которые обращались за выплатой в 2026 году, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода, сообщили в региональном СФР.

Пересмотр прошел автоматически – подавать повторное заявление семьям не потребовалось. О новом решении родителей уведомили через портал госуслуг.

Изменения связаны с новыми правилами, которые вступили в силу в конце мая. Теперь многодетные семьи могут получать единое пособие, даже если доход превышает установленный прожиточный минимум, но не более чем на 10%.

«Выплата установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в Югре и составляет 11 068 рублей. Новые правила касаются решений, вынесенных с начала 2026 года, поэтому выплату могут назначить с января текущего года», – говорится в сообщении.

Например, если семья подавала заявление в январе или феврале и получила отказ из-за небольшого превышения дохода, но теперь соответствует новым условиям, выплату могут установить именно с этого периода.

Сегодня Отделение СФР по ХМАО выплачивает единое пособие на 53 589 детей и 1 523 беременным женщинам.