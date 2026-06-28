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​Почему россияне не хотят выбирать Сургут для переезда? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, что не так с Сургутом и почему его не выбирают для переезда

​Почему россияне не хотят выбирать Сургут для переезда? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: архив siapress.ru

Недавнее исследование Финансового университета при Правительстве РФ показало: Сургут занял 66-е место из 69 в рейтинге миграционной привлекательности. Переехать в крупнейший город Югры готовы лишь 2% жителей других городов, а купить здесь жилье – 4%.

Исследование вызвало активное обсуждение среди читателей СИА-ПРЕСС. Редакция собрала мнения горожан, результаты опросов и аргументы участников дискуссии.

Что думают сургутяне

По итогам опроса на сайте СИА-ПРЕСС большинство участников согласились с выводами исследования. 61,1% считают, что Сургут сегодня нельзя назвать привлекательным городом для переезда. Не согласились с этим 25,3% опрошенных, еще 13,7% выбрали вариант «частично».

На вопрос о том, почему россияне не стремятся переезжать в Сургут, ответы распределились следующим образом:

  • Холодный климат – 25%.
  • Мало возможностей для отдыха и туризма – 22,4%.
  • Высокие цены на жилье и жизнь – 19,8%.
  • Удаленность от центра России – 19%.
  • Сургут недооценен – 13,8%.

Одной из самых частых тем в комментариях стало отсутствие общественных пространств и мест для досуга.

«Вот куда сходить на выходных в Сургуте? Центров притяжения людей крайне мало. В Казахстане даже в маленьких небогатых городах есть пешеходные прогулочные улицы в пару кварталов. Сургут довольно враждебен к обычному пешеходу, который гуляет», – пишет читатель Никита П. в комментариях под постом в телеграм-канале СИА-ПРЕСС.

По мнению некоторых сургутян, проблема заключается не только в климате, но и в уровне доходов и перспективах для молодежи.

«Молодежи с образованием тут делать нечего, перспектив нет никаких. Нефтяники получают уже не зарплаты, а копейки. Зачем сюда ехать? Комаров и мошку кормить?» – написал подписчик с ником Ива Сургут в комментариях под постом СИА-ПРЕСС во ВКонтакте.

Впрочем, не все читатели согласились с низкой оценкой Сургута.

«Зато лечат в Сургуте нормально – и больницы, и поликлиники нормальные», – считает читательница СИА-ПРЕСС Светлана З.

По мнению читателя Сергея М., причины для переезда у каждого свои: «Слушайте, у каждого свои причины приезжать или нет. В основном люди едут сюда работать, но климат не для неженок».

При этом многие читатели отнеслись к результатам исследования спокойно и даже с иронией.

«Сургут не резиновый, можете и не приезжать», – отметила Ксения И.

«Кому не нравится, того здесь не держат. Сургут для истинных людей», – считает Сергей С.

«Меньше народу – больше кислороду. Есть куча людей, которым тут нравится и уезжать мы не собираемся», – написал Сергей М.

Так, некоторые считают, что Сургуту вовсе не нужен новый приток жителей.

Почему Сургут оказался внизу рейтинга

Тему обсудили и журналисты СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в выпуске «О чем говорят». По мнению Тараса Самборского, Сургут постепенно теряет те преимущества, которые еще 15-20 лет назад привлекали сюда жителей других регионов.

Среди причин он назвал снижение экономической привлекательности, недостаток современных общественных пространств, нехватку крупных культурных объектов, городских фестивалей и туристической инфраструктуры. По его мнению, сегодня высокий уровень благоустройства уже не способен компенсировать отсутствие яркой городской среды.

В качестве примера Тарас Самборский привел соседние города Уральского федерального округа, которые сегодня занимают более высокие позиции в рейтинге миграционной привлекательности.

«Мы видим результат: как можно грамотно управлять городами и делать их привлекательными во всех смыслах», – отметил он, говоря о Тюмени, Кургане, Екатеринбурге и Челябинске.

По мнению журналиста, Сургут постепенно утрачивает свои конкурентные преимущества.

«В городе многим просто элементарно неинтересно жить. И молодежь, которая проектирует свою перспективу, ищет другие варианты», – считает Самборский.

При этом городские власти смотрят на ситуацию иначе. Ранее заместитель главы Сургута Виталий Малыхин отмечал, что желание уехать из города не всегда означает реальный переезд. По его словам, исследования показывают, что 60-67% молодых сургутян задумываются о переезде, однако фактически город покидают не более 8,5% молодежи.

Он также обратил внимание, что за последние 15 лет население Сургута выросло почти на 50% и к концу 2025 года достигло 441 тысячи человек.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 145, комментариев: 0
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