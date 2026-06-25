В Думе Сургута обсудили, как вывести хлебозавод из кризиса

Сургутский хлебозавод уже более полугода ждет решения по заявке на получение поддержки от Фонда развития Югры. Ситуацию обсудили на заседании комитета Думы города по бюджету. Как рассказал депутат Владимир Болотов, предприятию необходимы средства для запуска новой производственной линии, расширения ассортимента и увеличения объемов реализации продукции.

«Этот бизнес-план был направлен на расширение ассортимента, запуск новой производственной линии и выравнивание ситуации с объемом реализации», – отметил депутат.

По словам заместителя главы Сургута Артёма Кириленко, стоимость модернизации оценивается не менее чем в 70 миллионов рублей. Собственных средств на такие вложения у предприятия нет, поэтому город рассчитывает на поддержку округа.

При этом окончательное решение по заявке до сих пор не принято.

«С одной стороны, хлебозавод имеет право претендовать на получение субсидии. С другой стороны, есть мнение, что это предприятие на 100 процентов принадлежит администрации города, и, соответственно, инвестиционные мероприятия по модернизации должен финансировать местный бюджет», – пояснил Кириленко.

Владимир Болотов с такой позицией не согласился. По его словам, форма собственности не должна быть препятствием для получения поддержки.

«Я вам как член экспертного совета Фонда развития скажу, что этот вопрос на совете даже не рассматривался. Есть мнение одного человека, что вопрос можно отложить. Прошло больше полугода. На мой взгляд, администрация как собственник должна занимать более активную позицию в этой истории», – заявил депутат.

Как отмечалось на заседании, Сургутский хлебозавод уже несколько лет подряд теряет позиции на рынке. Покупатели все чаще выбирают продукцию конкурентов, а федеральные торговые сети активно развивают собственные пекарни и расширяют ассортимент выпечки. Кроме того, в прошлом году предприятие лишилось части крупных заказчиков среди социальных учреждений, проиграв закупочные процедуры поставщикам с более низкими ценами.

Как рассказал начальник отдела сбыта хлебозавода Дмитрий Патласов, предприятие пытается удерживать покупателей качеством и свежестью продукции. Так, хлеб в магазины доставляют дважды в день, однако далеко не все знают об этом из-за особенностей выкладки товаров на полках.

Одним из выходов из этой ситуации руководство завода и администрация назвали расширение собственной торговой сети − открытие новых магазинов и развитие нестационарной торговли. Однако для этого необходимо изменить действующие правила благоустройства, которые сейчас ограничивают размещение таких объектов в ряде районов города.

Еще один шаг − модернизация производства, которая позволит расширить ассортимент продукции и повысить конкурентоспособность предприятия.

При этом депутаты напомнили, что еще в прошлом году предлагали направить прибыль хлебозавода не в городской бюджет, а на развитие предприятия. По словам народных избранников, эти средства могли пойти на обновление оборудования и расширение сети продаж. Однако администрация решила перечислить прибыль в бюджет города.

Дума намерена вернуться к этому вопросу и при необходимости повторно направить соответствующее поручение администрации.