Ханты-Мансийск примет международные соревнования «Югорские обласы – 2026»

В Ханты-Мансийске 26 и 27 июня пройдет Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. На пойме реки Горной соберутся около 270 спортсменов из России, Китая, Ирана, Турции, Марокко и Туниса, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Гребля на обласах — уникальный вид спорта, который активно развивают в Югре. Соревнования проводят уже 25 лет, а международный статус турнир получил в 2014 году.

Организаторы подготовили программу не только для спортсменов, но и для гостей. Посетителей ждут мастер-классы, этноярмарка, фотозоны и концерт. Также на площадке проведут дегустацию 5-метрового пирога «Областной деликатес».

Для зрителей организуют бесплатные трансферы до протоки Горной и обратно. Транспорт будет отправляться одновременно от Ледового дворца спорта и гостиницы «Олимпийская».