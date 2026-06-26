Власти Югры напомнили о штрафах до 2 млн рублей за лесные пожары

В Югре с начала года зарегистрировали 177 лесных пожаров на общей площади почти 9 тысяч гектаров. Еще 25 ландшафтных пожаров прошли на площади более 1,6 тысячи гектаров, сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на данные Авиалесоохраны региона. Пожароопасный сезон в округе официально действует с 25 апреля. Во второй половине июня риски усилила аномальная жара.

По данным Авиалесоохраны Югры, площадь лесных пожаров составила 8 993,55 га, ландшафтных — 1 698,26 га. Власти региона напоминают, что большинство природных пожаров возникает по вине человека. Причиной могут стать непотушенный костер, брошенный окурок или умышленный пал сухой травы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, которое привело к лесному пожару, предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 60 тысяч рублей, для юридических лиц — 2 млн рублей. В Югре также действует вознаграждение за помощь в выявлении поджигателей. Если человек стал свидетелем умышленного или неосторожного обращения с огнем, приведшего к лесному пожару, он может получить 20 тысяч рублей.

Для этого нужно передать достоверную информацию о виновниках в полицию по номеру 102 или в региональное управление МЧС России по номеру 101.