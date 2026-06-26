Сургутские онкологи удалили более 30 метастазов у пациентки с рецидивом заболевания

Сургутские онкологи удалили более 30 метастатических очагов у пациентки с рецидивом онкологического заболевания. Сложную операцию провели специалисты Сургутской окружной клинической больницы, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациентка Ризида Кузь впервые столкнулась с заболеванием в 2017 году, когда у нее выявили кисту яичника. В 2022 году после появления тревожных симптомов женщине диагностировали злокачественную опухоль яичника. Она прошла операцию и шесть курсов химиотерапии.

В январе 2023 года во время контрольного наблюдения врачи обнаружили метастазы в лимфатических узлах малого таза. Пациентке вновь назначили противоопухолевое лечение.

Осенью того же года в Сургутской окружной клинической больнице ей провели обширное циторедуктивное вмешательство. Врачи удалили опухолевые очаги в брюшной полости, а также выполнили резекцию мочевого пузыря и сигмовидной кишки. После лечения состояние пациентки удалось стабилизировать до марта 2026 года. Все это время женщина находилась под постоянным наблюдением специалистов, регулярно проходила обследования и консультации.

В июне 2026 года врачи приняли решение о повторной операции. Во время вмешательства специалисты удалили более 30 метастатических очагов в брюшной полости. Сложность операции была связана не только с количеством очагов, но и с выраженным спаечным процессом после предыдущих вмешательств. Хирургам нужно было тщательно обследовать брюшную полость и максимально удалить все видимые проявления заболевания.

Заведующий онкологическим отделением онкогинекологии и опухолей молочной железы Станислав Таслицкий отметил, что при гранулезоклеточной опухоли яичника хирургическое лечение играет ключевую роль. Полнота удаления опухолевых очагов напрямую влияет на продолжительность периода без рецидива.

В результате операции врачи достигли максимальной циторедукции без остаточной опухоли. Сейчас Ризида Кузь восстанавливается после вмешательства и продолжает лечение под наблюдением специалистов.