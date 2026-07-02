Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 июля

Выставка «Лаборатория природы»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В галерее «Стерх» продолжает действовать выставка Государственного природного заповедника «Юганский», посвященная научным исследованиям в Югре. Посетители смогут увидеть экспонаты научных коллекций, приборы и материалы полевых исследований, а также узнать, как работают ученые в заповеднике. А для юных гостей организаторы подготовили интерактивные задания, которые помогут больше узнать о природе родного края.

Телефон для справок и записи на интерактивные программы: 35-09-78. Цена билета: от 50 до 150 рублей. Интерактивная программа − 100 рублей с одного человека. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Арт-Сургут'26»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

На ежегодной и полюбившейся многим выставке можно увидеть картины более 60 авторов из Сургута, Нефтеюганска, Мегиона, Ноябрьска, Муравленко, Урая и Нового Уренгоя. Художники изобразили на полотнах пейзажи, городские зарисовки, цветочные натюрморты, а также портреты и арт-объекты.

Телефон для справок: 35-09-78 (доб. 306). Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Разговор с тишиной»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 17:00 до 20:00.

В культурном центре «Порт» можно познакомиться с работами молодой художницы из Санкт-Петербурга Полины Морозовой. В экспозиции – живопись и графика, через которые автор делится своими впечатлениями, эмоциями и наблюдениями за повседневной жизнью. Особое место занимают работы, выполненные в технике сухой кисти.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Летний морок в Компромате

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута на сцене Компромата выступят две рок-группы: «Моджо» и «Торум». Этот вечер будет наполнен тяжелым роком и сокрушительной энергией.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

5 июля

СтароСургутский АРТ – квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 до 18:00.

Сургутян приглашают провести выходные на свежем воздухе. Для гостей подготовили концерты, ярмарку, бесплатные мастер-классы, настольные и уличные игры. Для детей организуют квесты, экскурсии и развлекательные программы, а познакомиться с культурой коренных народов можно будет в стойбище ханты и манси.

Вход свободный. 0+

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Любителей музыки и танцев приглашают на ретро-вечер под открытым небом. В парке прозвучат популярные хиты прошлых лет, а все желающие смогут потанцевать и провести вечер в атмосфере любимой музыки.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+