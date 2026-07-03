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Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска станет платной

У аэропорта Ханты-Мансийска с 10 июля введут платную парковку

Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска станет платной
Фото t.me/stroyka_ugra

У аэропорта Ханты-Мансийска с 10 июля введут платную парковку. Новые правила стоянки на привокзальной площади должны повысить транспортную безопасность, сообщает «Стройкомплекс Югры». Аэропорт относится к объектам транспортной инфраструктуры повышенной опасности. По требованиям безопасности машины рядом со зданием аэровокзала не должны оставаться без контроля на длительное время.

До сих пор парковка у аэропорта Ханты-Мансийска оставалась одной из немногих бесплатных в УрФО и стране. Из-за этого жители использовали ее как стихийную долговременную стоянку, а автомобили могли стоять там сутками.

В «Стройкомплексе Югры» отметили, что такая ситуация создавала риски: бесконтрольный транспорт находился у стен здания, проезды для скорой помощи, пожарных и рейсовых автобусов могли быть заблокированы, а часть машин надолго оставалась без присмотра.

Для модернизации парковки установили шлагбаумы и камеры, которые фиксируют номер автомобиля при въезде. Это должно исключить хаотичную стоянку, освободить проезды для спецтехники и снизить риск ДТП.

Первые 20 минут парковки останутся бесплатными. Этого времени должно хватить для посадки или высадки пассажиров. С 21-й минуты стоимость составит 300 рублей за час. С пятого часа до конца суток тариф составит 1 200 рублей, каждые последующие сутки также будут стоить 1 200 рублей. Все средства от платной парковки направят на благоустройство территории аэропорта и повышение комфорта пассажиров.


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03 июля в 08:40, просмотров: 708, комментариев: 0
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